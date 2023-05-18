Криминал 18 мая 2023, 17:32 Двое бывших сотрудников ДПС предстанут перед судом за взятку в Ленобласти

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Суд рассмотрит дело двух бывших сотрудников полиции, которые обвиняются в коррупции и вымогательстве взятки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и области.

По версии следствия, обвиняемые остановили водителя, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. С помощью посредников экс-полицейские получили денежное вознаграждение за несоставление административного протокола.