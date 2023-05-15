15 мая 2023, 16:16
Двое бывших полицейских предстанут перед судом по делу о коррупции в Екатеринбурге
Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело двух бывших сотрудников полиции, которые подозреваются в коррупции. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, в прошлом году полицейские задержали мужчину по подозрению в краже. Родственники задержанного предложили правоохранителям решить вопрос за деньги, после чего полицейские отпустили вора.
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Отмечается, что за бездействие подозреваемым пообещали 200 тысяч рублей.
Преступления
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