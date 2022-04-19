Двое бездомных мужчин убили своего знакомого в Хабаровске

Уголовное дело завели на двух бездомных, которые жестоко убили своего знакомого в Хабаровске. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональное отделение Следственного комитета.

По данным ведомства, мужчины выпивали. Они поссорили, что привело к драке. В итоге двое из них сильно избили третьего, а потом нанесли ему удар в шею ножом. В итоге пострадавший скончался. Злоумышленников задержали.

«По уголовному делу проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших предъявить мужчинам обвинение в совершении инкриминируемого преступления», — сообщили в СКР.