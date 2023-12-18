Важное 18 декабря 2023, 15:04 Двери военкоров в Санкт-Петербурге замуровали подростки МВД: в Петербурге после запенивания дверей военкоров возбудили уголовные дела Александр Хинштейн / Telegram

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Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в хулиганстве и порче чужого имущества. Подростки запенили двери в домах военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Это двое несовершеннолетних местных жителей. Сейчас их доставили в отдел полиции для разбирательства. Устанавливается, от кого подростки получили задание совершить эти противоправные действия», — уточнила она.

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В Приморском районе монтажной пеной заклеили дверь в тамбур на этаже, где живет Роман Сапоньков. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В Красносельском районе испортили дверь квартиры Дмитрия Стешина. Злоумышленников накажут по статье 213 УК России «Хулиганство». Полиция, по словам Волк, получила записи с камер видеонаблюдения и опросила свидетелей.

Роман Сапоньков заявил «360», что находится в зоне спецоперации. Вечером 17 декабря ему позвонил неизвестный, представился участковым и заявил, что его дверь запенили и оставили записку. Когда военкор связался с настоящими полицейскими, они отказались выезжать, так как тамбур огородили незаконно, а преступление несерьезное. После огласки место происшествия осмотрели и сняли отпечатки пальцев.