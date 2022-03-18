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    18 марта 2022, 07:18

    Две женщины похитили трех человек и два года забирали их пенсии в Приморском крае

    Прокуратура: две женщины похитили людей и забирали их пенсии в Приморье

    Наза Салех Захи

    Двух женщин задержали в Приморье по подозрению в похищении людей и удерживании их ради присвоения пенсий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

    По данным ведомства, две жительницы Арсеньева похитили и перевезли в квартиру одной из подозреваемых пожилого мужчину, его дочь и супругу в 2018 году. Женщины держали своих жертв там до мая 2020 года. Все это время они забирали у них пенсии.

    По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений». Прокурор города Арсеньева признал законным возбуждение дела.

    Подозреваемых задержали, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.