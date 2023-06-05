Криминал 05 июня 2023, 12:46 Две женщины погибли после распития сидра в Самарской области СК сообщил о гибели двух женщин в Самарской области после употребления сидра Telegram

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Две женщины скончались в Самарской области после употребления сидра. Об этом сообщили в региональном СУ СК России. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Женщины отравились в Новокуйбышевске в ночь на 5 июня. Следователи предположили, что они употребляли сидр, который купили в одном из местных магазинов. Этот напиток поставляют с предприятия в Красноглинском районе Самары.

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На предприятии начали проводить следственные действия. Работы курирует руководитель регионального СУ СК РФ. В рамках дела проведут необходимые судебные экспертизы.

По информации Baza, от отравления сидром за несколько дней погибли девять жителей в Ульяновской и Самарской областях. По предварительной версии, в напиток добавили метанол вместо безопасного этанола. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В СУ СК по Ульяновской области также возбудили дело по факту отравления людей сидром. По данным ведомства, с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей Димитровграда попали в больницу с диагнозом отравление неустановленным веществом. Шестеро пострадавших погибли, несмотря на помощь врачей.

Следователи установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах города «Территория пива». Продукцию поставляли от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области.

В понедельник, 5 июня, сотрудники СУ СК задержали индивидуального предпринимателя.