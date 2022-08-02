«Две трещины в черепе». Хозяйка рассказала о нападении пенсионерки с бутылкой коньяка на собаку

Пенсионерка ударила чихуахуа по голове бутылкой коньяка за то, что собака на нее огрызнулась. Ветврачи диагностировали у животного две трещины в черепе, рассказала «360» его хозяйка. Нападение произошло в продуктовом магазине в Калуге.

«Собачка сначала была на полу. Она иногда огрызается на людей, когда кто-то ко мне близко подходит. Но она маленькая у меня — три килограмма. Она огрызнулась на эту женщину, которая попыталась задавить ее тележкой. Я схватила собаку и взяла ее на руки», — поделилась девушка.

По ее словам, женщина начала ее оскорблять, но в какой-то момент перестала ругаться. После этого пенсионерка подошла к девушке сзади и ударила ее собаку по голове бутылкой.

«У собаки две трещины в черепе. Дальше неизвестно, что будет, потому что пока проводят более детальную диагностику», — сказала хозяйка чихуахуа.

Она уточнила, что после нападения сразу же побежала домой, чтобы спасти собаку. Животное перевезли в Москву, так как его состояние ухудшилось. Из-за сильного отека мозга специалисты не могут даже сделать МРТ.

Девушка уже обратилась за помощью в полицию. Сейчас правоохранители выясняют личность пенсионерки. Ранее кассир магазина заявил, что причиной нападения стал словесный конфликт двух покупательниц.