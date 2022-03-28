Две школьницы из Хабаровского края насмерть избили пенсионера. Они предстанут перед судом

Суд ждет двух школьниц из Ванинского района Хабаровского края, которые проживали в неблагополучных семьях. Девочек обвиняют в убийстве соседа-пенсионера. Об этом сообщило РИА ФАН.

Как предполагают следователи, ситуация произошла в ночь на 10 декабря 2021 года. Злоумышленницы проникли в квартиру к своему 60-летнему соседу, после чего начали его избивать. Девушки положили на пострадавшего дверь и начали на ней прыгать. Затем они вынесли из квартиры 10 тысяч рублей и попытались напасть еще и на соседку, однако женщина смогла скрыться и вызвать полицию.

Мужчину госпитализировали, однако организм пенсионера не выдержал. Он погиб от полученных травм. Полицейские возбудили уголовные дела по статьям об убийстве группой лиц и незаконном проникновении в жилище. В ближайшее время подростки предстанут перед судом.