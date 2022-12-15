Криминал 15 декабря 2022, 19:01 Две юридические фирмы обманывали пенсионеров в Красноярске

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Две юридические фирмы попали под следствии в Красноярске из-за мошенничества. От их действий пострадали пенсионеры, сообщил телеканал «Царьград».

Компании брали деньги с пожилых людей за оказание юридических услуг. Причем стоимость их была такова, что некоторым клиентам приходилось оформлять кредиты. После получения необходимых сумм, представители фирм не выполняли свою работу.

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Всего от действий мошенников пострадали семь человек. Общая сумма ущерба составила 703 тысячи рублей.

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«В офисе компаний проведены обыски, изъята необходимая документация, устанавливается круг соучастников, другие потерпевшие и общий материальный ущерб», — уточнил в пресс-службе прокуратуры.