Две девушки задержаны в ЯНАО по подозрению в угоне

Двух 19-летних девушек задержали в Новом Уренгое. Их подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на УМВД России по региону.

Правоохранители остановили автомобиль. Выяснилось, что он угнан, в у девушки за рулем нет прав.

По версии следствия, девушки нашли припаркованную во дворе дома машину, которая была не закрыта. Ключи находились в замке зажигания, сигнализации не было.

Возбуждено уголовное дело. Угонщиц отпустили под подписку о невыезде.