Две девушки в Краснодаре подрались из-за шоколадных яиц. Видео

В магазине Краснодара подрались продавщица и покупательница, которая вместе с подругой пыталась выкрасть из магазина несколько шоколадных яиц. Инцидент попал на видео, которое выложили на YouTube.

На записи с камеры наблюдения в магазине видно, как одна из девушек берет несколько яиц и кладет себе в сумку. В это время ее подруга разговаривает с кассиром. При этом покупательница продолжает наполнять сумку шоколадными яйцами.

Потом продавщица замечает, что девушка стоит с сумкой около стенда со сладкими угощениями. Кассирша захотела посмотреть, что в сумке, но подруга девушки убрала ее руки и не дала это сделать. На следующих кадрах виден момент драки, когда продавщица оказалась на асфальте между двумя машинами. Другая девушка пыталась оттащить продавца от подруги.

Неизвестно, заявлял ли кто-нибудь из участниц конфликта в полицию. Недавно на видео попала еще одна драка, но не в магазине и не на улице, а в думе Саратовской области. Там не смогли договориться единоросс Денис Чернышевский и коммунист Николай Бондаренко.