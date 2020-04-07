«Там же никто не сгорел!». Две девушки из Канска сожгли дачу ради поста в Instagram

В Красноярском крае подростки решили поджечь дачный домик, чтобы порадовать подписчиков в Instagram. Две девушки развели костер из обломков мебели и занавесок в пустом помещении, а потом спокойно ушли. На камеру автор ролика призналась, что и раньше так развлекалась.

Полиция Канска заинтересовалась видео, размещенным в социальных сетях. В одной из публикаций в группе «ЧП Канск» во «ВКонтакте» выложили кадры, снятые «где-то в районе поселка Строителей».

Две девушки хозяйничали на камеру внутри старенького дома — устроили в нем беспорядок, сдернули занавески, кинули их на пол и подожгли. Свой поступок они обсудили, не стесняясь в выражениях. Причем одна из них спокойно упомянула, что это не первый случай, когда она так проводит время.

Обнаружив запись в соцсети, героиня ролика заявила, что снимали подруги «в Instagram», и даже «согласилась» на штраф.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Господи, да если штраф, то пожалуйста, там же никто не сгорел!» — написала девушка. Но дело приняло более серьезный оборот. Случай решили проверить в правоохранительных органах, к делу подключились сотрудники уголовного розыска, отдела дознания и подразделения по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе канского отделения ГУ МВД уточнили, что личности причастных к поджогу удалось установить. Ими оказались две местные жительницы. Одной девушке 20 лет, она учится в техникуме. Ее приятельница — 15-летняя школьница.

В полиции заметили, что раньше девушки не попадали в поле зрения правоохранителей и не состояли на учете.

«Нашли домик. Решили зайти — он был не закрыт. Мы там разожгли костер для красивого видео, но мы не хотели поджигать», — заявила одна из девушек, когда с ней беседовали полицейские.

По ее словам, когда девушки уходили, домик «еще не горел». Они вернулись на дачу спустя два дня, а ее «не стало».

Источник фото: «ВКонтакте»

В комментариях к записи к видео позже та же девушка, что соглашалась на штраф, уверяла, что «лично не жгла, а только снимала в инст». Она не забыла пожаловаться на ту, кто выложил видео в Сеть.

По факту случившегося начали проверку. Полиции предстоит выяснить владельца дачного участка, и оценить причиненный ему ущерб. Правоохранители уже назначили пожарно-техническую экспертизу.

Подобное развлечение может стоить двум жительницам Канска свободы. В их действиях полицейские усмотрели признаки преступления по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Максимальное наказание по ней — до пяти лет тюрьмы.