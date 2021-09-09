Две девочки пропали в Лесосибирске после ночевки у подруги

На севере Красноярского края полицейские ищут двух девочек. Накануне утром после ночевки у подруги они сели в такси, чтобы доехать до соседнего города, но на связь больше не выходили. Местные жители рассказали, что школьницы ушли в горы и домой возвращаться не собираются.

В пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что в ходе интернет-мониторинга они нашли запись о том, что в Лесосибирске пропали две несовершеннолетние.

«По данному факту заявлений в полицию от родителей не поступало. В настоящее время сотрудниками ОВД инициирована проверка, на поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи», — рассказали в ведомстве.

По данным Telegram-канала «Борус», школьницам по 13 лет. Они пропали после того, как вечером 7 сентября уехали к подруге в Колесниково. Там они переночевали, а утром, по словам матери одной из девочек, они сели в такси и поехали в Новоенисейск. Больше на связь они не выходили. Однако местные жители сообщили, что видели девочек живыми.

«Были только что в магазине, теперь идут в гору. Мы им говорили и пытались остановить в магазине, говорили, что родители ищут. Они сказали, что домой они не пойдут», — процитировал «МК в Красноярске» жительницу.

Пока нет информации о возможном конфликте между девочками и их родителями.