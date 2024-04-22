Криминал 22 апреля 2024, 01:25 Две девочки под Саратовом погибли в бане СК: в Саратовской области возбудили дело после гибели двух подростков в бане Freepik

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Правоохранители возбудили дело о причинении смерти по неосторожности из-за смерти двух 14-летних девочек в бане в Саратовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.

В ведомстве рассказали, что ЧП произошло 21 апреля в селе Ивановка.

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«В результате неосторожных действий неустановленного лица при обращении с дровяной печью, в связи с перекрытием дымохода шиберной задвижкой, произошло скопление окиси углерода в помещении бани», — сказано в публикации.

Ранее в крупный пожар случился в банном комплексе в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Происшествию присвоили второй уровень сложности. К ликвидации огня подключили 66 спасателей и 20 единиц техники. Благодаря слаженной работе специалистов, пламя не успело перекинуться на соседние дома.