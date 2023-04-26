Криминал 26 апреля 2023, 00:28 Два злоумышленника из Армавира обокрали дома 11 человек

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Полицейские задержали двоих жителей Армавира, которых подозревают в 11 ограблениях. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, злоумышленники орудовали на территории Армавира, Новокубанского и Успенского районов. Они проникали на территории частных домов, отжимая пластиковые окна. Мужчины похищали деньги, ювелирные изделия и брендовые часы.

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Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские выявили двоих подозреваемых 26-ти и 38-ми лет. От их действий пострадали 11 человек. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.