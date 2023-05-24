Криминал 24 мая 2023, 14:58 Два жителя Сахалинской области предстанут перед судом за незаконную добычу краба РИА «Новости»

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На Сахалине пройдет суд над двумя жителями Холмска, которых обвиняют в незаконной добыче краба. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

По данным следствия, браконьеры недалеко от села Яблочного незаконно добыли 53 камчатских краба и 11 экземпляров краба волосатого четырехугольного. Ущерб от действий подозреваемых составил более 900 тысяч рублей.

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Всех выловленных крабов правоохранители отправили в естественную среду обитания.