Два жителя Ростовской области отправились за решетку за убийство

Двое жителей станицы Багаевская Ростовской области убили мужчину. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал «Привет-Ростов.ру».

Ситуация произошла 30 августа. Двое приятелей выпивали в местном баре. В какой-то момент между ними и еще одним мужчиной возник конфликт. Злоумышленники сильно избили пострадавшего. На следующий день, чтобы избежать мести, мужчины застрелили из ружья своего оппонента. Врачи на протяжении 10 дней пытались спасти его жизнь, однако пострадавший погиб.

Полицейские задержали убийц. Против них возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Их приговорили к 12 и 15 годам заключения.