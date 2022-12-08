Криминал 08 декабря 2022, 23:06 Два жителя Подмосковья пошли под суд за кражу снегоходов во Владимирской области

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Во Владимирской области осудили двух жителей Подмосковья. Мужчины украли снегоходы. Приговор им вынес Кольчугинский городской суд, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Первое преступление злоумышленники совершили в марте 2021 года. В поселке Иванищи Гусь-Хрустального района они похитили мотовездеход CAN–AM Outlander MAX–XT800-HO2007. Сумма ущерба составила более 455 тысяч рублей.

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Снегоболотоход СF MOTO TERRALANDER 800 они украли в апреле в Касимове Рязанской области.

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Несколько аналогичных краж мужчины совершили в Рязани, в Юрьев-Польском, в селе Пышлицы Московской области, в поселке Бавлены.

Одного из мужчин приговорили к заключению сроком на четыре года, второго осудили на пять лет.