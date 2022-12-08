08 декабря 2022, 23:06
Два жителя Подмосковья пошли под суд за кражу снегоходов во Владимирской области
Во Владимирской области осудили двух жителей Подмосковья. Мужчины украли снегоходы. Приговор им вынес Кольчугинский городской суд, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Первое преступление злоумышленники совершили в марте 2021 года. В поселке Иванищи Гусь-Хрустального района они похитили мотовездеход CAN–AM Outlander MAX–XT800-HO2007. Сумма ущерба составила более 455 тысяч рублей.
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Снегоболотоход СF MOTO TERRALANDER 800 они украли в апреле в Касимове Рязанской области.
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Несколько аналогичных краж мужчины совершили в Рязани, в Юрьев-Польском, в селе Пышлицы Московской области, в поселке Бавлены.
Одного из мужчин приговорили к заключению сроком на четыре года, второго осудили на пять лет.
Кражи
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