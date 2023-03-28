Криминал 28 марта 2023, 23:39 Два жителя Пензенской области избили знакомого в ходе ссоры

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В Пензенской области двое мужчин напали на своего знакомого и избили его. За это их ждет суд, сообщила «Пенза-Пресс».

В августе прошлого года в Городище местные жители встретили своего знакомого ночью на улице, с которым вступили в конфликт.

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В результате ссоры они несколько раз ударили пострадавшего по голове, а также пригрозили ему расправой. Один из мужчин пырнул оппонента канцелярским ножом в бедро. Увидев, что у приятеля начала идти кровь, они довели его до больницы.

Свою вину мужчины не признали. Уголовное дело направили мировому судье Городищенского района.