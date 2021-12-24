Два жителя Нижнего Новгорода украли 26 тонн топлива с теплохода в Чувашии

Капитан и судовой механик из Нижнего Новгорода продали со своего теплохода 26 тонн неучтенного топлива, когда он стоял в порту Чувашии.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на информацию УТ МВД по ПФО, будучи в июне в порту Чувашии, капитан и механик теплохода обнаружили на судне большое количество неучтенного топлива и решили заработать, продав его.

Схема была проста. Несколько месяцев они экономили на горючем, а оставшееся продавали. Их выгода составила 800 тысяч рублей. Топливо покупал капитан другого судна, он не знал, что приобретает краденое.

В итоге ущерб собственника судна составил более 1,45 миллиона рублей. Нечистая пара была поймана при попытке продать еще 13 тонн топлива.

Уголовное дело о краже горючего вскоре рассмотрят в суде. Подельники рискуют на шесть лет лишиться свободы.