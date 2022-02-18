Два жителя Нижегородской области могут отправиться в тюрьму за незаконную охоту на лося

Два жителя Чкаловского района Нижегородской области понесут наказание за браконьерство. Уголовное дело уже направлено в суд. Об этом заявила региональная прокуратура.

Как сообщает newsnn.ru, было установлено, что подсудимые отправились в лес на незаконную охоту в мае прошлого года. При этом официальных документов, разрешающих отстрел диких животных, у них не было. Подсудимые вернулись с добычей — они застрелили лося. Такой ущерб государству был оценен в 240 тысяч рублей. На браконьеров завели уголовное дело, которое на данный момент уже направлено в районный суд.

Виновным в незаконной охоте грозит до пяти лет лишения свободы. Также на их автомобили наложен арест — транспортные средства конфисковали в счет возмещения ущерба.