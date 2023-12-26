26 декабря 2023, 17:24
Два жителя Ленобласти предстанут перед судом за мошенничество с арендой квартир
Суд рассмотрит дело двух жителей Ленинградской области, которые размещали ложную информацию о сдаче квартир в долгосрочную аренду. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.
По версии следствия, мужчины выставляли объявления с ценой на 20-30% ниже рыночной от имени собственников на популярном онлайн-сервисе. Для якобы закрепления брони обвиняемые требовали предоплату от пяти до 30 тысяч рублей.
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Отмечается, что от действий мужчин пострадали 138 жителей Петербурга, в общей сумме потерпевшие лишились почти 1,4 миллиона рублей.
Санкт-Петербург
Мошенничество
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