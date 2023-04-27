Криминал 27 апреля 2023, 22:48 Два жителя Кузбасса получили срок за убийство девушки с целью завладеть ее квартирой

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Два злоумышленника из Кузбасса получили срок за убийство девушки. Суммарно их приговорили к 44-м годам колонии строгого режима. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

В июне 2020 года в полицию обратилась жительница города Белово. Она рассказала о пропаже своей 20-летней подруги. В ходе расследования сотрудники органов задержали бывшего сожителя девушки.

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Он рассказал, что знакомый подготовил его на убийство с целью завладеть квартирой погибшей. Первый злоумышленник уговорил бывшую возлюбленную на время оформить фиктивную сделку на квартиру. В обмен он пообещал ей 200 тысяч рублей и устройство на работу. Девушка согласилась на предложение из-за серьезных проблем с финансами.

Однако после заключения сделки мужчины вывезли ее в лес, зарезали, а после сожгли и закопали тело.