Два жителя Красноярска «лечили» алкоголиков наручниками и обливанием холодной водой

В Красноярске директор одной некоммерческой организации и его сотрудник насильно держали в подвале двух мужчин, страдающих алкоголизмом. Таким способом они хотели их вылечить. Полиция уже задержала подозреваемых, им грозит до пяти лет лишения свободы.

«Сотрудники ГУ МВД России по краю задержали подозреваемых в незаконном лишении свободы двух жителей Красноярска. <…> В местах жительства злоумышленников проведены обыски. Изъяты документы и электронные носители информации», — сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве отметили, что задержанные два года держали мужчин в условиях жесткой изоляции. Они объясняли им это как оказание помощи в преодолении зависимости.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что потерпевших били, обливали холодной водой, принуждали к физическому труду, пристегивали наручниками и держали в подвале.

В результате подозреваемых задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания, которым им грозит, — пять лет тюрьмы.