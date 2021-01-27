Два жителя Красноярска «лечили» алкоголиков наручниками и обливанием холодной водой
«Сотрудники ГУ МВД России по краю задержали подозреваемых в незаконном лишении свободы двух жителей Красноярска. <…> В местах жительства злоумышленников проведены обыски. Изъяты документы и электронные носители информации», — сообщили в пресс-службе МВД по региону.
В ведомстве отметили, что задержанные два года держали мужчин в условиях жесткой изоляции. Они объясняли им это как оказание помощи в преодолении зависимости.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что потерпевших били, обливали холодной водой, принуждали к физическому труду, пристегивали наручниками и держали в подвале.
В результате подозреваемых задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания, которым им грозит, — пять лет тюрьмы.