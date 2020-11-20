Два жителя Иркутска отправятся в колонию за финансирование террористов

Уточняется, что 31-летний мужчина с паспортом гражданина России на руках попытался примкнуть к боевикам. Он отправился в Турцию, где вступил в переговоры с террористами. Россиянин передал им доступ к своему банковскому счету. В будущем это было расценено следователями как финансирование организации.

Мужчину депортировали власти Турции. Он вернулся в Иркутск, там его задержали органы госбезопасности РФ. Он будет отбывать наказание за содеянное в тюрьме на протяжении 10 лет.

Другой уроженец Иркутска признан виновным в аналогичных преступлениях. Он снял со счетов подконтрольной ему компании шесть миллионов рублей и выехал на юг страны, чтобы далее отправиться в Сирию. В Краснодаре его задержали оперативники. Окружной военный суд назначил ему семь лет колонии строго режима.

* "Исламское государство"/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.