Рано утром 23 декабря возгорание произошло в двух вагонах, стоявших на железной дороге на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло примерно в 05:24 по адресу: 2-я улица Мытищинская, дом 2, сооружение 14. Около железнодорожной платформы «Рижская» загорелись два вагона без локомотива на запасных путях железной дороги. Общая площадь вагонов — 20 квадратных метров.

На место прибыли 56 пожарных и 15 единиц техники. Возгорание удалось потушить. По информации источника, в результате произошедшего никто не пострадал. Причина случившегося не уточняется.