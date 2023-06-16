Криминал 16 июня 2023, 19:56 Два уголовных дела возбудили в отношении мужа актрисы Бабушкиной Shot: мужа актрисы Бабушкиной обвинили в применении насилия в отношении полицейского РИА «Новости»

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Два уголовных дела возбудили в отношении мужа актрисы сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Андрея Гацунаева обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а также хранении и перевозке наркотических веществ. По данным издания, после тогокак автомобиль семейной пары остановили для проверки документов и нашли в салоне сверток с белым порошком, мужчина набросился на сотрудника полиции. Сейчас Гацунаев и Бабушкина задержаны.

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Машину с актрисой Кристиной Бабушкиной и ее мужем Андреем Гацунаевым остановили в пятницу утром. Во время проверки документов у них нашли белый порошок. Изъятое отправили на экспертизу, а супругов — на медосвидетельствование. Сегодняшний спектакль в Театре Ермоловой с участием Бабушкиной отменили без объяснения причин.

Актриса Наталия Селиверстова рассказала «360», что Бабушкина всегда вела себя адекватно. Употребления запрещенных веществ за ней не замечали.