Криминал 03 сентября 2023, 14:40 Два тела нашли в Соль-Илецке под бетонными плитами СК России: дело об убийстве возбудили после обнаружения двух тел в Соль-Илецке

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В Оренбургской области следователи приехали на место обнаружения двух трупов. На телах погибших жителей Соль-Илецка правоохранители нашли следы насильственной смерти. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба СК России.

В ведомстве указали, что 1 сентября в ходе расследования исчезновения 37-летнего мужчины правоохранители прибыли к его знакомому в поселок Зеленый Клин. Тот, увидев во дворе полицию, забежал в дом и ранил себя.

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«От полученного телесного повреждения владелец дома скончался на месте происшествия», — указали в СК.

Полиция начала осмотр места происшествия вместе с криминалистами. С помощью экскаватора следователи вскрыли бетонные перекрытия уличного туалета. Там они обнаружили тела двух местных жителей 48 и 37 лет, которые числились пропавшими без вести.

«В настоящее время следователями продолжается проведение осмотра места происшествия, производятся следственные и процессуальные действия», — отметила пресс-служба ведомства.

Ранее тело женщины нашли на мусорной площадке в Балашихе. Предварительно, двое мужчин вытащили труп из дома по пожарной лестнице. После этого они скрылись.