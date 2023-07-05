Криминал 05 июля 2023, 17:30 Два тела нашли в квартире на юго-западе Москвы РИА «Новости»: два тела обнаружили в квартире на Ленинском проспекте в Москве РИА «Новости»

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В квартире на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартиру жилого дома и обнаружили два тела. Смерть наступила давно и, по предварительным данным, имела криминальный характер. Источник СМИ уточнил, что пожара по данному адресу не было.

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Специалисты устанавливают личности погибших и обстоятельства их смерти.

Ранее стало известно о том, что сотрудники столичного СК спустя 20 лет раскрыли убийство женщины ради ее квартиры в Москве.