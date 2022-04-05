Два сотрудника ГИБДД пойдут под суд за взятку в Нижегородской области

Уголовное дело на двух сотрудников ГИБДД в Нижегородской области передали в суд. Их обвиняют в коррупции. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным следствия, правоохранители потребовали 40 тысяч рублей у пьяного водителя. В обмен они согласились не лишать его прав.

Выяснилось, что это не первый подобный случай с их участием. Всего сотрудники получили взяток на 135 тысяч рублей. Их уже уволили.