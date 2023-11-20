Криминал 20 ноября 2023, 18:54 Два скелета обнаружили во время земельных работ в Москве Два скелета обнаружили во время земельных работ на западе и востоке Москвы Telegram-канал прокуратуры Москвы

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Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила об обнаружении скелетированных останков человека в 1-м Сетуньском проезде. Также рабочие нашли еще один скелет во время земельных работ вблизи Большой Черкизовской улицы. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный главк Следственного комитета.

По данным прокуратуры Москвы, останки нашли рабочие, которые демонтировали подземные коммуникации частного дома в 1-м Сетуньском проезде.

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«По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь, СК начал проверку и назначил необходимые экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.

Предварительные версии о том, как в земле оказались тела, в правоохранительных органах пока не озвучивали. Также неизвестно, как долго они там находились.

Ранее еще один скелет в истлевшей одежде обнаружил мальчик в Серпухове недалеко от школы. Предварительно, погибший мужчина родился в 1974 году, сообщили следователи.