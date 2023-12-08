Криминал 08 декабря 2023, 12:38 Два рабочих в Иркутской области насмерть отравились паленым алкоголем Иркутский СК завел дело после смертельного отравления рабочих паленым алкоголем РИА «Новости»

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Уголовное дело завели в Иркутской области после отравления пяти рабочих спиртосодержащей жидкостью в Жигаловском районе. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, два человека скончались, троих доставили в больницу.

По данным ведомства, работающие на местной организации вахтовики в минувший вторник, 5 декабря, устроили распитие алкоголя. Когда спиртное закончилось, рабочие перешли на жидкость неизвестного происхождения. После употребления самочувствие мужчин резко ухудшилось. С признаками отравления трех человек доставили в больницу Иркутска, двое скончались на месте.

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Прибывшие на место криминалисты забрали с места происшествия пустые бутылки от алкогольных напитков и пластиковую тару объемом в 1,5 литра с неизвестной жидкостью, которую направили на экспертизу. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Областная прокуратура начала проверку исполнения закона об обороте алкогольной продукции после отравления рабочих в Жигаловском районе. Также сотрудники надзорного ведомства взяли под контроль расследование уголовного дела.

По данным Telegram-канала Shot, жертвами и пострадавшими от отравления стали сотрудники инженерной фирмы ООО «Восточно-Сибирская компания», работавшие на Ковыктенском газоконденсатном месторождении.

Минувший летом по российским регионам прокатилась волна отравлений суррогатным сидром. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что общее число пострадавших составило 106 человек, из которых 36 скончались.