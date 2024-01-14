Криминал 14 января 2024, 20:06 Два приезжих попали под уголовное дело за хулиганство в Москве СК возбудил уголовное дело против 2 приезжих из-за хулиганских действий в Москве РИА «Новости»

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Следователи возбудили уголовное дело против двух уроженцев Узбекистана о нарушении общественного порядка и неуважении к людям. Предположительно, подозреваемые причинили вред прохожему на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в соцсетях появились сведения о том, что два мигранта 14 января рядом с магазином совершили хулиганские действия в отношении незнакомого мужчины.

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Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося, изучают кадры с камер видеонаблюдения, а также приступили к допросу свидетелей произошедшего.

Накануне в Москве также задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке грабежа и нападении на полицейских. На время следствия его отправили в изолятор. Мужчине предъявили обвинение по трем статьям.