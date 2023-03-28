Криминал 28 марта 2023, 09:02 Два полицейских пострадали при обстреле поста ДПС в Северной Осетии СК возбудил дело после обстрела поста ДПС в Северной Осетии Unsplash

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В Северной Осетии группа вооруженных преступников напала на пост полиции, расположенный на пересечении трасс Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское. О ЧП сообщили в региональном СУ СК России.

Атака злоумышленников произошла 27 марта, около 23:25. В результате двое полицейских получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Их доставили в больницу.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию продолжаются.

Пост ДПС, который обстреляли нападавшие, расположен на границе с Ингушетией. Минувшей ночью ГУ МВД республики сообщило подробности случившегося. По данным ведомства, стрельба велась, предположительно, из автоматического оружия.