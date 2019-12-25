Два подростка убили и расчленили сверстника в Забайкалье

Трагедия произошла 11 декабря. Двое 18-летних местных жителей поссорились с 17-летним подростком. Парня жестоко избили и отвезли в лес.

Там убийцы зарезали свою жертву и уехали по домам. На следующий день преступники вернулись, чтобы замести следы. Подельники разрубили тело жертвы топором и спрятали останки в разных местах.

Родственники парня написали заявление о пропаже. Убийц быстро задержали. Они признали свою вину.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.