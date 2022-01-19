Два подпольных цеха по производству паленого алкоголя обнаружили в Дербенте

Подпольный цех по производству контрафактного алкоголя обнаружили правоохранители в Дербенте. Оперативные мероприятия проводились в ходе расследования уголовного дела по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Как сообщила пресс-служба МВД по республике Дагестан, из цеха правоохранители изъяли 910 бутылок водки, 1020 бутылок коньяка, без марок акцизного сбора. Также сотрудниками органов было изъято 520 литров спиртосодержащей жидкости в емкостях по 0,5.литра, пустые стеклянные бутылки, два ящика с этикетками, 14 ящиков с крышками и предназначенный для закупорки кустарный станок.

В этот же день в селе Джалган Дербентского района полицейские обнаружили еще один подобный цех. Из второго цеха изъято 3,360 литра спиртсодержащей жидкости в емкостях по 0,5 литра без марок акцизного сбора, а также 14,6 тысячи пустых бутылок, пять ящиков с крышками и еще ящик с этикетками.

В организации работы обнаруженных цехов подозревается 38-летний житель Дербента. Его доставили в отдел полиции. Мужчина признал свою вину.

Следствию предстоит установить каналы сбыта и поставки контрафактного алкоголя. Расследование дела продолжается.