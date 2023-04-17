Криминал 17 апреля 2023, 12:57 Два подпольных склада с сырьем для контрафактного алкоголя обнаружили в Петербурге

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга обнаружили два складских помещения с сырьем, которое использовалось для производства поддельного алкоголя. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе обысков на складе на Большом Смоленском проспекте правоохранители обнаружили четыре контейнера, в которых находилось более 15 литров спирта. Второй склад располагался на улице Володарского, там изъяли 600 литров жидкости для изготовления контрафакта.

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Отмечается, что полицейским удалось задержать местного жителя, ответственного за организацию хранения и поставки ингредиентов для производства.