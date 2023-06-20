Криминал 20 июня 2023, 19:02 Два пензенца попались на краже четырех электродвигателей из незапертой котельной

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В Пензе задержали двух местных жителей, 36 и 66 лет, которых подозревают в краже четырех электродвигателей. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Заявление о пропаже поступило от представителя сельсовета из Каменского района. Полицейские сразу задержали подозреваемых. Они во всем признались и рассказали, что вынесли двигатели из незапертой котельной. Возбуждено уголовное дело.

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