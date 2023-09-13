Криминал 13 сентября 2023, 16:34 Два пенсионера из Краснодара заказали похищение мужчин за 30 млн рублей

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В Краснодаре правоохранители задержали двух пенсионеров 64 и 69 лет, которые причастны к организации похищения двух жителей Кубани. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в июле текущего года пенсионеры нашли исполнителей преступления, передали им все необходимые сведения о жертвах и пообещали заплатить 30 миллионов рублей. Один из исполнителей решил рассказать о плане сотрудникам УФСБ.

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Расследование уголовного дела продолжается. Заказчиков по решению суда поместили под стражу.