Два осужденных брата сбежали из зала суда после объявления приговора в Петербурге

В Санкт-Петербурге из зала суда после объявления приговора сбежали осужденные. Где они сейчас находятся, пока неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«В настоящее время их местонахождение устанавливается, сотрудниками полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, ход которой находится на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

По данным источника «Интерфакса», вечером в понедельник в полицию обратилась помощник мирового судьи. Она сообщила, что после объявления приговора из зала суда через открытое окно сбежали два брата. Одному 35 лет, второму — 40.

По предварительным данным, их признали виновными по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Один брат был приговорен к двум годам шести месяцам заключения, второй к одному году с отбыванием в колонии строгого режима.

Известно, что в день побега родственники были одеты в рабочую одежду. Они оба среднего роста, один полный, другой худой. Один из них был судим за кражу и угон автомобиля без цели хищения.