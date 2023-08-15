Криминал 15 августа 2023, 00:03 Два организатора нарколаборатории предстали перед судом в Краснодарском крае

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Полиция Краснодарского края накрыла нарколабораторию в Крымском районе. Двое организаторов оказались на скамье подсудимых. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службе судов региона.

В апреле 2021 года один из злоумышленников купил частный дом за биткоины. В нем он организовал нарколабораторию для изготовления мефедрона.

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За время работы там произвели более 10 килограммов запрещенных веществ. Наркотики фасовали по пакетам и хранили в заброшенном здании.

Перед судом предстали двое организаторов. В преступной схеме были задействованы еще несколько человек, однако их личности пока не удалось установить.

Один из злоумышленников получил срок 17 лет, а второй — 16 лет.