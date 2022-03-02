Два обгоревших трупа нашли возле супермаркета на юге Москвы

На юго-западе Москвы житель столицы нашел два обгоревших трупа, сообщил источник «360» в правоохранительных органах. Они невысокого роста, поэтому москвич принял их за подростков.

Тела были найдены недалеко от одного из известных супермаркетов в районе дома № 41 по улице Брусилова.

Как сообщил источник, это тела мужчины и женщины. Собеседник уточнил, что перед сожжением тела расчленили.

Нашел останки местный житель, который гулял с собаками в местном лесопарке. Именно животные почуяли запах и вывели хозяина к оскверненным трупам на поляне.

Там он обнаружен выкопанный в земле круг, в центре которых находились останки двух человек. Источник отметил, что для сожжения тела облили горючей жидкостью, а значит огонь могли видеть местные жители, но пожарных никто не вызывал.

Ранее в столице обнаружили женский труп, который пролежал в квартире 10 лет. Тело обнаружили в одном из домов на Мичуринском проспекте. Сотрудники ЖКХ нашли мумифицированный труп после вскрытия квартиры.