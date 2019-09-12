Два наряда Росгвардии потребовалось для задержания посетителя кафе в Выборге

Два наряда групп задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Выборгскому району Ленобласти пришлось направить на задержания нетрезвого посетителя кафе.

11 сентября в здании на улице Акулова в Выборге сработала кнопка тревожной сигнализации. Пьяный посетитель заведения разбил стекло в кабинете директора. Сотрудники Росгвардии прибыли на место через три минуты и задержали хулигана. Его передали сотрудникам патрульно-постовой службы.

Устанавливается сумма ущерба, нанесенного заведению.