Два наряда Росгвардии потребовалось для задержания посетителя кафе в Выборге
Пьяный посетитель кафе в Выборге разбил стекло в кабинете директора заведения. Для задержания хулигана потребовались два наряда Росгвардии. Об этом сообщили «Невские Новости».
Два наряда групп задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Выборгскому району Ленобласти пришлось направить на задержания нетрезвого посетителя кафе.
11 сентября в здании на улице Акулова в Выборге сработала кнопка тревожной сигнализации. Пьяный посетитель заведения разбил стекло в кабинете директора. Сотрудники Росгвардии прибыли на место через три минуты и задержали хулигана. Его передали сотрудникам патрульно-постовой службы.
Устанавливается сумма ущерба, нанесенного заведению.