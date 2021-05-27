Два налетчика с топором разгромили терминал в аптеке в Химках и попали на видео

Два преступника взломали окно аптеки в Химках и похитили 600 тысяч рублей из информационно-платежного терминала. Преступление попало на видео.

Налетчики действовали ночью. На записи с камер наблюдения видно, как они крушат терминал. Один из них орудует предметом, похожим на топор.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Кража». Полицейские оперативно установили и задержали одного из нападавших. При обыске у мужчины обнаружили мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и 30 тысяч рублей, сообщили в МВД РФ.

На допросе подозреваемый отказался признавать свою вину, заявил, что не знает, почему его задержали. По его словам, в Московской области он просто живет и работает. Мужчину арестовали. Сейчас правоохранители продолжают поиски его подельника. Расследование уголовного дела продолжается.