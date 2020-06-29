Два курьера разукрасили полицейскую машину и сняли все на видео. Теперь они задержаны

Два парня — 20-летний Георгий и 21-летний Михаил, один из Томской области, а второй из города Иркутска — были задержаны сотрудниками Центра «Э» по противодействию экстремизму. Молодые люди накануне 27 июня решили похулиганить — они написали оскорбительные английские слова на задних дверях патрульной машины. Все происходящее сняли на видео и выложили в Сеть. Оба парня работали в компании «Яндекс.Еда».

Сотрудниками центра сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Также полицейские выяснили, что расписать машину молодые люди решили только из хулиганских побуждений. При этом ранее парни не были замечены в экстремизме и не привлекались. Также за вандализм в Петербурге привлекли к ответственности пару, которая решила устроить барбекю на Вечном огне.