Два человека погибли во время драки строителей с жителями поселка в Иркутской области

Драка между жителями иркутского поселка Залари и рабочими со стройки закончилась гибелью двух человек. Пятеро получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

«Стороны обоюдно нанесли друг другу телесные повреждения, а в дальнейшем злоумышленники совершили поджог строительного вагончика. В результате преступных действий два человека погибли, еще пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

На месте преступления сейчас работают криминалисты, следователи и полицейские. Они осмотрели место происшествия с помощью специальной техники. Информации о причине конфликта между сельчанами и строителями нет.