Два брата убили и ограбили ветерана из Подмосковья. Следственные действия сняли на видео

На опубликованных кадрах молодой человек в наручниках ходит по квартире и рассказывает, где лежал избитый пенсионер.

По данным следователей, злоумышленники продали все украденные вещи в одном из московских ломбардов. Ветеран от полученных травм скончался в больнице через несколько дней.

Следователи быстро установили личности двух братьев, которые напали на ветерана. Их подельника объявили в федеральный розыск. Кроме того, выяснилось, что еще до налета на квартиру пенсионера один из молодчиков ограбил на улице 47-летнюю женщину.

Братьям предъявили обвинения в убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, совершенном группой лиц из корыстных побуждений, а также в совершении разбойного нападения, совершенного в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Кроме того, одному из фигурантов предъявили еще три обвинения: в мошенничестве, грабеже и сбыте государственных наград.

Уголовное дело с доказательной базой и экспертизами следователи передали в прокуратуру для обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения.