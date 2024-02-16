Криминал 16 февраля 2024, 21:06 Два брата-бизнесмена стали подозреваемыми в деле о пожаре в высотке Анапы СК: братьев-застройщиков сгоревшего в Анапе дома допросили как подозреваемых Пресс-служба СК по Краснодарскому краю / Telegram

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Подозреваемыми по уголовному делу о пожаре в многоэтажке Анапы стали два бизнесмена. Они строили сгоревший дом и продавали в нем квартиры, сообщила пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

Следователи допросили подозреваемых. Выяснилось, что они не получали разрешение на строительство многоэтажки и на ее ввод в эксплуатацию.

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По данным ведомства, предприниматель осуществил застройку многоквартирного дома в период с 2005 по 2014 годы. Вместе со своим братом он продал квартиры жителям Анапы, не имея на руках разрешения на эксплуатацию и не устранив нарушения. Впоследствии застройщику предъявляли требования устранить недочеты, но он их игнорировал.

Пожар в жилом доме произошел 13 февраля на Объездной улице. Специалисты МЧС спасли из огня 12 жильцов. Общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. На месте происшествия работали 70 пожарных. СК возбудил уголовное дело.