Два арбалета похитили из офиса на юге Москвы
На юге российской столицы из офиса украли мультимедийную систему, два арбалета, а также документы и деньги. Об этом сообщила «Москва 24».
Отмечается, что за помощью к правоохранителям обратился пенсионер. По его словам, похититель сломал замок и проник в офис на Автозаводском проспекте. По данным издания, неизвестный украл более миллиона рублей, два декоративных арбалета, личные документы и мультимедийную систему. Возбуждено уголовное дело. «Дни.ру» отметили, что полиция ищет предполагаемого преступника.