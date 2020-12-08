Два арбалета похитили из офиса на юге Москвы

Отмечается, что за помощью к правоохранителям обратился пенсионер. По его словам, похититель сломал замок и проник в офис на Автозаводском проспекте. По данным издания, неизвестный украл более миллиона рублей, два декоративных арбалета, личные документы и мультимедийную систему. Возбуждено уголовное дело. «Дни.ру» отметили, что полиция ищет предполагаемого преступника.