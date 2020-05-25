«Дурное настроение»: вандал назвал причину осквернения мемориала в Черноголовке

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в осквернении в Черноголовке мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, полицейские установили и доставили в отдел полиции 37-летнего местного жителя, который ранее повредил венок и раскидал цветы у обелиска Воинской славы в Черноголовке. В отделение подозреваемого доставили участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Ногинское».

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемый — ранее не судимый житель Черноголовки 1983 года рождения. На вопрос следователя о том, зачем он совершил преступное действие, мужчина ответил, что просто находился в дурном настроении.

«Просто в дурном настроении», — рассказал подозреваемый.

Инцидент произошел утром 23 мая в подмосковной Черноголовке на бульваре Золотого. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Мужчина в капюшоне спокойно прогуливался возле обелиска. Потом он забирается на постамент, и начинает ногами уничтожать венок в виде пятиконечной красной звезды. Следом он топчет и раскидывает ногами цветы, возложенные к памятнику. После этого вандал уходит. За это преступление ему грозит до трех лет лишения свободы.